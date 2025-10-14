Anna Magnani quando il dolore diventa arte L’amore per Rossellini e la rivalità con Ingrid Bergman

L’imminente uscita del film Anna. Una storia privata, diretto e interpretato da Monica Guerritore, in sala dal 6 novembre 2025, ricolloca sotto i riflettori una delle gemme più preziose del cinema italiano: Anna Magnani. Induce a ripercorrerne la vita travagliata, i successi, gli amori, le gioie, i dolori e le glorie di un personaggio più unico che raro. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Anna Magnani, quando il dolore diventa arte. L’amore per Rossellini e la rivalità con Ingrid Bergman

