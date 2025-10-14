Pisa, martedì 14 ottobre 2025 - È stata inaugurata sabato 11 ottobre 2025 alle ore 18, presso l’ Euro Hotel di Cascina (Viale Europa 6, uscita FI-PI-LI Cascina, alla rotonda a destra), la mostra “ Anime Diverse in Arte ”, un’esposizione di pittura, grafica e fotografia organizzata dall’ Associazione Arte Pittorica Fotografica 55-70 AAPF in collaborazione con il Fotoclub Ulivetoterme. L’iniziativa ha riunito artisti e fotografi accomunati dalla volontà di esprimere, attraverso linguaggi differenti, una comune passione per l’arte e la creatività. Hanno esposto Luciano Amedei, Angela Crucitti, Tatiana Di Sacco, Rolando Mannucci, Pierugo Orsolini, Carla Scatena, Giusi Aramu, Federico Dell’Agnello, Marilena Luongo, Marco Meniero, Giancarlo Pernici e Paolo Tognotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Anime Diverse in Arte”: a Cascina la mostra di pittura, grafica e fotografia