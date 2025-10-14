Anime disperate mi hanno affibbiato l’immagine di subdola approfittatrice Io ho deciso di dedicare totalmente la mia esistenza al recupero di Vittorio Sgarbi Nulla pretendo in cambio | la lettera di Sabrina Colle

La vicenda della richiesta di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi da parte della figlia Evelina e tutto quello che ne è seguito, tiene banco nelle trasmissioni televisive da giorni. Così, a Dentro La Notizia, oggi verrà commentata una missiva che Sabrina Colle – compagna del critico d’arte – ha inviato a Patrizia Groppelli, opinionista della trasmissione di Canale5, condotta da Gianluigi Nuzzi. Questo il contenuto della lettera: “Cara Patrizia, è la “megera” che scrive. La perfida sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi, la stratega diabolica che vuole fare terra bruciata intorno perché solo lei possa governare la situazione a suo piacimento, la subdola approfittatrice che vuole negare agli altri la spartizione di un bottino peraltro inesistente, che lo si sappia una volta per tutte invece di fantasticare a sproposito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Anime disperate mi hanno affibbiato l’immagine di subdola approfittatrice. Io ho deciso di dedicare totalmente la mia esistenza al recupero di Vittorio Sgarbi. Nulla pretendo in cambio”: la lettera di Sabrina Colle

