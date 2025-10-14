Anguissa Napoli rinnovo sempre più vicino | le cifre e i dettagli

Anguissa Napoli, rinnovo vicino: il camerunese pronto a firmare un nuovo contratto con aumento d’ingaggio. Ecco le ultime novità Il legame tra Anguissa e il Napoli è destinato a proseguire ancora a lungo. Il centrocampista camerunese, punto di forza della squadra e autentico pilastro del centrocampo, è ormai a un passo dal rinnovo del contratto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Anguissa Napoli, rinnovo sempre più vicino: le cifre e i dettagli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Diktat #Conte: ristrutturare il muro Napoli. E Anguissa vale De Bruyne - X Vai su X

Diktat Conte: ristrutturare il muro Napoli. E Anguissa vale De Bruyne - facebook.com Vai su Facebook

Anguissa, futuro deciso. Ambrosino (e non solo) verso il rinnovo - Giovanni Manna, il direttore sportivo, ha approfittato della sosta del campionato per avviare dialoghi per i rinnovi. Secondo msn.com

Più irrinunciabile di De Bruyne e McTominay: Anguissa, il rinnovo che tutta Napoli chiede - Non sarà appariscente quanto le stelle della squadra e suoi compagni di reparto McTominay e De Bruyne, ma agli occhi del suo allenatore Conte il camerunense Zambo Anguissa riveste lo stesso peso ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Napoli, in arrivo anche il rinnovo di Anguissa. I dettagli e le cifre del nuovo ingaggio - Terminata la sessione estiva di calciomercato, per il Napoli è già tempo di aprire la stagione dei rinnovi. tuttomercatoweb.com scrive