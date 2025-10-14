anghiari conclusioni i lavori di riqualificazione della galleria magi

Arezzo, 14 ottobre 2025 – L'Amministrazione Comunale di Anghiari annuncia che i lavori di riqualificazione della Galleria Magi sono ormai arrivati??alla conclusione. L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 18 ottobre, con una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza, prevista per le ore 18:30, durante la giornata di festa che coinvolge il paese alla vigilia de L'Intrepida Ciclostorica. Saranno presenti il??sindaco Alessandro Polcri ei rappresentanti delle istituzioni cittadine. L'intervento, sostenuto da un contributo della Regione Toscana e da un cofinanziamento comunale, si inserisce in un percorso di lungo periodo di valorizzazione del Centro Commerciale Naturale e del centro storico, coerente con gli strumenti urbanistici e con le politiche regionali di sostegno al commercio e alla vivibilità dei borghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

