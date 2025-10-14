Angelo Valente morto a 51 anni il re di kickboxing Canalis | È dura amico mio

(Adnkronos) – Addio ad Angelo Valente. Il quattro volte campione del mondo di kickboxing e maestro degli sport da ring è morto a 51 anni. Angelo è stato allenatore di diversi vip, tra questi anche Elisa betta Canalis e il rapper Sfera Ebbasta, che si sono uniti al dolore della famiglia condividendo su Instagram un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Angelo Valente, morto campione di kickboxing: aveva 51 anni - La sua palestra alle porte di Milano, era diventata un punto di riferimento per atleti e vip: da Vieri a Maldini, da Sfera Ebbasta a Elisabetta ... Secondo tg24.sky.it

Angelo Valente, morto a 51 anni il campione di kickboxing e allenatore dei vip. Elisabetta Canalis: «Grazie per il coraggio che mi hai dato» - E' morto Angelo Valente, 51 anni, quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani. Si legge su msn.com

Angelo Valente, morto a 51 anni il campione di kickboxing e allenatore dei vip. Il ricordo di Elisabetta Canalis: «Grazie per il coraggio che mi hai dato» - E' morto Angelo Valente, 51 anni, quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da combattimento italiani. ilmessaggero.it scrive