Angelo Valente morto a 51 anni il campione di kick-boxing e maestro dei vip
E’ morto a 51 anni Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kick-boxing e vera e propria icona dello sport da combattimento. Malato da tempo, Valente si era aggiudicato anche numerosi titoli italiani tra kick-boxing, savate e full-contact. Tanti i vip che sono passati dalla sua palestra di Pieve Emanuele, nel Milanese. Tra questi Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Maldini e Vieri. Nel 2024, per il suo impegno nella diffusione degli sport da combattimento, gli era astata assegnata la Palma di bronzo al merito come tecnico del Coni. In una storia su Instagram, Paolo Maldini ha scritto: “Ciao Angelo, guerriero dall’animo gentile. 🔗 Leggi su Lapresse.it
