Angelo Valente è morto chi era l’allenatore dei vip Il dolore della Canalis | Posso solo dirti grazie

Si è spento Angelo Valente a 51 anni: q uattro volte campione del mondo di kickboxing, è stato una vera e propria leggenda sul ring. Negli ambienti dei vip era conosciuto come un allenatore serio, professionale, in grado di spronare e insegnare davvero, non solo tecniche ma trasmettendo la passione: in queste ore di cordoglio lo ricorda infatti Elisabetta Canalis. Lo considerava più di un maestro, però: un amico vero. Angelo Valente è morto: il cordoglio di Elisabetta Canalis. La notizia è arrivata nelle scorse ore: Angelo Valente è morto a 51 anni a Milano, dove era nato il 15 dicembre 1973. Vera icona s ul ring, oltre che per il suo talento, viene ricordato dai vip per aver insegnato loro, nel corso degli anni, a scoprire la kickboxing. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Angelo Valente è morto, chi era l’allenatore dei vip. Il dolore della Canalis: “Posso solo dirti grazie”

