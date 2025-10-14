Angelo Domenico Perrini Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri ‘riforma professioni momento

Ildifforme.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri. Da tempo attendiamo un riordino delle norme sull’esercizio, sull’accesso e sulla formazione continua”. Lo ha detto Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intervenendo al 69° Congresso nazionale ad Ancona. “È una riforma straordinariamente importante – ha aggiunto – . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

angelo domenico perrini presidente consiglio nazionale ingegneri 8216riforma professioni momento

© Ildifforme.it - Angelo Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri ‘riforma professioni momento

Altri contenuti sullo stesso argomento

angelo domenico perrini presidentePerrini, 'riforma professioni straordinariamente importante' - "Una riforma straordinariamente importante che riguarda anche le competenze degli ingegneri e non solo degli ingegneri ma anche di tutte le professioni attinenti alle attività che sono di competenza d ... Scrive ansa.it

Perrini (Cni), "L'ingegnere è protagonista della società civile" - “Il nostro obiettivo è quello di evidenziare ancora una volta come l’ingegnere sia il protagonista della società civile”. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Angelo Domenico Perrini Presidente