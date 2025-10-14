Angelo Domenico Perrini Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri ‘riforma professioni momento

“È un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri. Da tempo attendiamo un riordino delle norme sull’esercizio, sull’accesso e sulla formazione continua”. Lo ha detto Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, intervenendo al 69° Congresso nazionale ad Ancona. “È una riforma straordinariamente importante – ha aggiunto – . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Angelo Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri ‘riforma professioni momento

Altri contenuti sullo stesso argomento

Conferenza pre-gara dell’allenatore del Catania Domenico Toscano Angelo Massimino - Sala Stampa - facebook.com Vai su Facebook

Perrini, 'riforma professioni straordinariamente importante' - "Una riforma straordinariamente importante che riguarda anche le competenze degli ingegneri e non solo degli ingegneri ma anche di tutte le professioni attinenti alle attività che sono di competenza d ... Scrive ansa.it

Perrini (Cni), "L'ingegnere è protagonista della società civile" - “Il nostro obiettivo è quello di evidenziare ancora una volta come l’ingegnere sia il protagonista della società civile”. Secondo adnkronos.com