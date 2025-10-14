angelini debutto amaro sconfitta al tiebreak

Esordio amaro per l’ Elettromeccanica Angelini Cesena che nella prima gara del campionato di pallavolo di serie B1 femminile, peraltro coincisa col ritorno al Carisport della squadra dopo due anni di lontananza forzata a causa dei danni alla struttura causati dall’ alluvione, cede al tiebreak contro Campagnola Emilia 2-3 (21-25, 25-14, 24-26, 28-26, 9-15) al termine di un match durato due ore e mezza. All’avvio contratto delle cesenati segue un secondo set strepitoso, poi è vera battaglia nel terzo e nel quarto parziale, mentre il decisivo tiebreak invece scivola via senza che la squadra di coach Cristiano Lucchi riesca a impensierire sul serio le avversarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

