Android Auto 15.2 causa problemi ai Quick Controls | media e navigazione fuori uso per alcuni utenti

Android Auto 15.2 starebbe compromettendo i “Quick Controls”: per molti utenti questi non funzionano più. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Android Auto 15.2 causa problemi ai “Quick Controls”: media e navigazione fuori uso per alcuni utenti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rivian dice no a CarPlay e Android Auto: faranno tutto in casa. La libertà di 'fare come si vuole' non ha prezzo. https://auto.everyeye.it/notizie/marchio-apple-carplay-anche-non-acquisteranno-auto-834131.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook# - facebook.com Vai su Facebook

Scelta saggia e intelligente di Google #AndroidAuto Vai su X

BMW: niente Apple Carplay e Android Auto a causa della carenza di chip - L’ultimo produttore ad essere colpito è stato BMW che ha iniziato a spedire auto ai suoi clienti senza il ... Segnala motorionline.com

Android Auto: problemi di connessione a causa degli update? - Negli ultimi tempi, molti utenti di Android Auto hanno riportato difficoltà di connessione, sia cablata che wireless. Secondo msn.com

Google condannata dalla Corte UE a causa di Android Auto, ecco perché - Per Google è arrivata un’altra gatta da pelare: a quanto pare infatti il colosso della tecnologia è stato condannato a pagare una sanzione da 102 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Secondo msn.com