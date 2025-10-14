Andrew Garfield commenta la possibilità di tornare a essere Spider-Man
Andrew Garfield ha passato mesi a sostenere che non sarebbe tornato nei panni di Peter Parker in Spider-Man: No Way Home . e poi sappiamo come è andata. Mentre l’attore cercava di preservare la sorpresa per i fan, molti ora dubitano spesso di ciò che dice nelle interviste. GQ ha recentemente parlato con l’attore britannico del suo nuovo film, After the Hunt – Dopo la Caccia. Andrew Garfield ha negato di essere pronto a tornare nei panni della sua variante di Peter Parker in Avengers: Doomsday, e gli è stato poi chiesto delle voci secondo cui The Amazing Spider-Man 3 sarebbe in lavorazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
