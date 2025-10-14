Andrea Sempio… Garlasco l’annuncio ufficiale dell’avvocato Taccia | cosa cambia ora

Da giorni il nome dell’avvocato Massimo Lovati è al centro di una vera e propria tempesta mediatica. Prima le dichiarazioni pubbliche, poi le interviste, infine la querela: un susseguirsi di eventi che hanno messo in discussione la sua posizione non solo nel caso Garlasco ma anche nel panorama giudiziario più ampio. Tutto è esploso dopo le sue parole, definite da molti “imprudenti”, rilasciate durante la registrazione di un’intervista con Fabrizio Corona. Da lì è partito un effetto domino che ha travolto il legale, già noto per i toni accesi e per la sua vicinanza a figure centrali dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Altre letture consigliate

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio revoca il mandato all'avvocato Massimo Lovati #14ottobre #sempio #lovati #delittodigarlasco #garlasco Vai su X

ULTIM'ORA Massimo Lovati non è più avvocato di Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, nuova svolta: perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio - Svolta nel delitto di Garlasco: sui suoi canali social il Tg1 ha annunciato che sono in corso dall'alba di oggi, venerdì 26 settembre 2025, delle perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza ... Si legge su gazzetta.it

Garlasco, il bloc notes e i movimenti di denaro che legano Andrea Sempio e l'ex procuratore Venditti. Le note '20/30 €' e 'gip archivia' - Il sospetto che la famiglia Sempio fosse a conoscenza di particolari coperti dal segreto non è nuovo. Segnala ilgazzettino.it

Garlasco, indagato per corruzione ex procuratore Pavia. Pm: soldi per scagionare Sempio - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 ha archiviato l’indagine su Andrea Sempio, è indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari: secondo le accuse, ... Da tg24.sky.it