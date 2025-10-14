André Silva | Milan? Ricordo la grandezza mi ha fatto maturare Con Gattuso…

André Silva, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Maistefutbol raccontando la sua 'travagliata' avventura a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

andr233 silva milan ricordoAndré Silva: "Ricordo la grandezza del Milan, mi ha fatto maturare. Con Gattuso lavori intensi, Donnarumma non una sorpresa" - André Silva, ex attaccante del Milan, si è così espresso a Maistefutbol sulla sua avventura in rossonero: "Ricordo la grandezza, era un mondo ... Riporta milannews.it

Milan, Andrè Silva: 'Sono felice, viene prima la squadra' - La prima cosa a cui dobbiamo pensare alla squadra, al Milan, solo dopo penso a me". Scrive calciomercato.com

