Ancora violenza in carcere due agenti aggrediti dal solito detenuto
Ennesima aggressione ai danni di due agenti di polizia penitenziaria nella casa circondariale San Donato di Pescara. A denunciare il nuovo grave episodio di violenza è Giovanni Scarciolla, segretario provinciale del sindacato Sappe. Questo quanto sarebbe accaduto: nella prima mattinata di lunedì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
