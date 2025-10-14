Ancora violenza in carcere due agenti aggrediti dal solito detenuto

Ilpescara.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima aggressione ai danni di due agenti di polizia penitenziaria nella casa circondariale San Donato di Pescara. A denunciare il nuovo grave episodio di violenza è Giovanni Scarciolla, segretario provinciale del sindacato Sappe. Questo quanto sarebbe accaduto: nella prima mattinata di lunedì. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

