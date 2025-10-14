Ancora un tragico incidente sull' Adriatica morto un giovane di 28 anni | chi era la vittima

Ravennatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora lutto nella comunità ravennate per un altro incidente mortale avvenuto sulla statale 16 Adriatica, nel tratto tra Ravenna e Ferrara. Questa volta la tragedia si è materializzata lunedì a San Biagio (frazione di Argenta). Si tratta del terzo tragico incidente, con cinque vittime in tutto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tragico incidente sull adriaticaIncidente tra due auto sulla Statale Adriatica: bilancio tragico, strada chiusa - Grave incidente frontale sulla Statale Adriatica tra Ferrara e Argenta al chilometro 92: strada chiusa in entrambe le direzioni con deviazioni attivate. Riporta notizie.it

tragico incidente sull adriaticaTragico incidente: tre vittime in un frontale tra Ferrara e Argenta, muoiono due ragazzi di Alfonsine - Terribile incidente stradale, muoiono due giovani di Alfonsine. Secondo corriereromagna.it

Incidente mortale sulla Statale 16 Adriatica. Morti una donna e due giovani - Scontro frontale tra due auto questa mattina, sulla Statale Adriatica 16. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Sull Adriatica