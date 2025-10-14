Ancora tensione al carcere di Avellino | agenti aggrediti durante una perquisizione
Tensione alta al C.C. di Avellino: agenti aggrediti durante una perquisizione. Durante i controlli, è stato rinvenuto uno smartphone occultato, provocando una reazione violenta da parte dei detenuti contro la Polizia Penitenziaria. La segnalazione arriva da Troise Raffaele, Responsabile della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Carcere di Taranto, due detenuti baresi aggrediscono agenti. Tensione e due ore di violenza - X Vai su X
Migliaia hanno preso parte alla manifestazione pacifica nel centro di Bologna. Oggi presidio davanti al carcere per l'udienza di convalida dell'attivista 22enne arrestata dopo la tensione e gli scontri di martedì notte - facebook.com Vai su Facebook
Carcere Bellizzi: momenti di tensione durante una perquisizione - "Solo grazie all’enorme professionalità degli agenti si è riusciti ad evitare il peggio e, per alcuni ... Riporta msn.com
Carcere Avellino, tensioni durante una perquisizione - A darne notizia Troise Raffaele Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi . Secondo irpinianews.it
Corda al collo in carcere, gli agenti lo salvano di peso - Un grave episodio si è verificato nella notte all’interno della casa circondariale di Avellino, dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita. Lo riporta ilfattovesuviano.it