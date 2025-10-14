Anche un funzionario italiano nel convoglio Onu attaccato dai russi | tutti illesi

«Condanno con forza l’attacco russo al convoglio del Wfp in Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso. Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili. La Russia deve cessare la violenza e iniziare ad agire da attore responsabile. La mia solidarietà all’Onu, al suo personale e al popolo ucraino». Lo scrive. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Anche un funzionario italiano nel convoglio Onu attaccato dai russi: tutti illesi

