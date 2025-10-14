I Marvel Studios hanno da sempre onorato l’eredità di Stan Lee con un immancabile cameo in ogni film del Marvel Cinematic Universe (MCU), un omaggio atteso e amato dai fan. Ora, il nascente DCU (DC Universe) sembra aver trovato la sua figura centrale per questa tradizione: James Gunn. Il finale della seconda stagione di Peacemaker, una serie acclamata e centrale nei piani di Gunn per il nuovo DCU, nasconde un segreto che i fan DC hanno scoperto solo di recente: una fugace, ma inequivocabile, apparizione del co-CEO dei DC Studios. Il cameo a sorpresa di James Gunn che entusiasma i fan DC. Mentre il MCU istruiva i fan ad andare a “caccia” di Stan Lee, il DCU ha regalato una sorpresa inaspettata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Anche nel DCU ci saranno i cameo alla "Stan Lee"?