Anche nel 2024 in Italia ci sono 2,2 milioni di famiglie povere
I nuovi dati Istat "La povertà in Italia - Anno 2024" stimano oltre 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari all’8,4 per cento delle famiglie residenti in Italia, per un totale di 5,7 milioni di individui (9,8 per cento dei residenti). Le quote sono purtroppo stabili e in linea con i dati del 2023 (rispettivamente 8,4 per cento per le famiglie, e 9,7 per cento per gli individui). La scomposizione dei dati per struttura familiare (italiani e stranieri) mette in luce divari marcati: tra le famiglie con almeno un componente non italiano, l’incidenza della povertà assoluta è del 30,4 per cento, mentre nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri, il dato sale al 35,2 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Udine è pronta per Italia - Israele: Gattuso emozionato per la pace, ma adesso testa solo al campo. E nello stadio dove ci sono ancora i ricordi del Mondiale del 1990, l’Italia prova ad avvicinarsi a quello del 2026 @ChiaraZucchelli #CorrieredelloSport #Itali Vai su X
13 ottobre – Giornata Internazionale del tumore metastatico In Italia sono oltre 52.000 le donne che convivono ogni giorno con una diagnosi di tumore al seno metastatico. I progressi della ricerca hanno portato a un importante aumento della sopravvivenza, m - facebook.com Vai su Facebook
Anche nel 2024 in Italia ci sono 2,2 milioni di famiglie povere - Il confronto con l'anno passato conferma i numeri del 2023 su individui e famiglie in povertà assoluta. Scrive ilfoglio.it
Italia, povertà assoluta stabile, nel 2024 ha riguardato 2,2 million di famiglie - Istat - Lo scorso anno il livello di povertà assoluta in Italia è risultato stabile rispetto al 2023, interessando quasi un residente su dieci. Secondo msn.com
Come sarà l’Italia nel 2050? Una società che cambia volto - Le nuove previsioni demografiche dell’Istat raccontano un Paese sempre più anziano, con meno figli e famiglie sempre più piccole. Si legge su ilbolive.unipd.it