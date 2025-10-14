I nuovi dati Istat "La povertà in Italia - Anno 2024" stimano oltre 2,2 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari all’8,4 per cento delle famiglie residenti in Italia, per un totale di 5,7 milioni di individui (9,8 per cento dei residenti). Le quote sono purtroppo stabili e in linea con i dati del 2023 (rispettivamente 8,4 per cento per le famiglie, e 9,7 per cento per gli individui). La scomposizione dei dati per struttura familiare (italiani e stranieri) mette in luce divari marcati: tra le famiglie con almeno un componente non italiano, l’incidenza della povertà assoluta è del 30,4 per cento, mentre nelle famiglie composte esclusivamente da stranieri, il dato sale al 35,2 per cento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ilfoglio.it - Anche nel 2024 in Italia ci sono 2,2 milioni di famiglie povere