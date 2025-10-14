Anche i lavoratori bocciano il Green deal

Nel 2024 le imprese italiane non sono riuscite a reperire 2,2 milioni di figure professionali con un’elevata attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità. Tra gli artigiani, su 235.000 addetti «verdi» da assumere più del 60% è risultato introvabile. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Anche i lavoratori bocciano il Green deal

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tra corse soppresse, bus da 50 posti e viaggi raddoppiati, i lavoratori e gli studenti dell’Area Tirrenica Sud chiedono ascolto e soluzioni Link all'articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Ue: Calenda, 'Green Deal va abolito, sinistra fa battaglie moraleggianti non interessi lavoratori' - Ogni volta che chiudi un azienda qui" la riaprono "in Cina, aumenti l'inquinamento globale. iltempo.it scrive

Il fallimento del Green Deal europeo - La riduzione delle emissioni è stata insignificante rispetto alle dimensioni globali del problema. Da ilfoglio.it

##Lavoratori da tutta Europa a Bruxelles: correggete il Green Deal - Diverse migliaia di lavoratori dell'industria metalmeccanica e siderurgica, chimica e farmaceutica, tessile e dell'energia, hanno manifestato oggi a Bruxelles, in una ... Riporta notizie.tiscali.it