anche gabicce in trincea contro il tumore al seno

Un gesto pensato per le donne che hanno cura di sé. Nell’ambito del mese della Prevenzione, l’assessorato alla Sanità insieme alla commissione Pari opportunità del comune di Gabicce Mare e con la collaborazione della Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Pesaro, organizzano una giornata dedicata alla prevenzione di una patologia grave e potenzialmente invalidante come il tumore al seno. Si tratta di una delle malattie più diffuse tra le donne ma che, grazie alla diagnosi precoce e alle cure tempestive, ha sempre più possibilità di essere curata con successo e sconfitta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

