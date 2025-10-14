Anche Francesca Albanese può toppare | l’importante è riconoscerlo

Quando cominci ad apprezzare un personaggio pubblico – perché condividi le sue idee, perché la causa che difende è anche la tua, perché è bravo in quello che fa o ha un modo simpatico di farlo – arriva sempre un momento in cui devi scegliere se rimanere un osservatore interessato o diventare un fan sfegatato (che è un pleonasmo: o sei sfegatato, o non sei un fan). Una volta succedeva solo con le rockband o le star del pop, adesso accade anche, anzi, forse più spesso, con chi emerge in altri ambienti, politica, cultura o giornalismo: con i media, social e no, anche questi sono stati annessi dallo showbusiness, dove le star non si discutono, si amano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Anche Francesca Albanese può toppare: l’importante è riconoscerlo

