Anastasio lo stop a due date del tour e la coraggiosa ammissione | Non abbiamo venduto abbastanza biglietti

«La verità è che non abbiamo venduto abbastanza biglietti » per cui le date di Bari e Perugia sono state cancellate. Ad annunciarlo, mettendoci voce e faccia in un video distribuito poi attraverso i suoi canali social, è Anastasio, rapper 28enne, vincitore dell’edizione 2018 di X Factor. Potrebbe sembrare una normale comunicazione di servizio invece di questi tempi suona come lo strappo di un velo che ormai da qualche anno ricopre la musica italiana, una sorta di ossessionante arrivismo per cui serve arrivare sempre più in alto degli altri, suonare nelle venue più grosse, riempirsi la bocca di sold out, guadagnare di più, streammare di più, avere più follower. 🔗 Leggi su Open.online

