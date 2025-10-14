Anastasio ex vincitore di X Factor annulla due date del tour | Non abbiamo venduto abbastanza biglietti

Nell'epoca dei (finti) sold out ostentati ai quattro venti, Anastasio sembra una vera e propria mosca bianca. L'ex vincitore di X Factor, infatti, ha pubblicato un video su Instagram spiegando di essere stato costretto a cancellare due date dal tour in quanto non ha venduto abbastanza biglietti. 🔗 Leggi su Today.it

#Buonasera, #Anastasio è x me tra i migliori vincitori della storia di #XF e lo dimostra anche oggi con un reel in cui annuncia di aver dovuto annullare due date del tour del disco nuovo “perché non ho venduto abbastanza biglietti. Le altre vanno bene, ci diverti - X Vai su X

Anastasio annulla le date del tour: “La verità è che non abbiamo venduto abbastanza biglietti” - L'artista comunica sui social lo stop a due date del tour in partenza nelle prossime settimane e la motivazione, in tempi di finti sold out ostentati ... Riporta fanpage.it

Anastasio in concerto, il tour “Le macchine non possono pregare” arriva a Napoli il 25 ottobre - Dal 16 ottobre tornerà sul palco Anastasio, il vincitore della dodicesima edizione di X Factor partirà con il tour dedicato al suo album “Le macchine non ... Come scrive msn.com

