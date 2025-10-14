Ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino Zorzi | Una minaccia per il nord del Comune

Cdn.ilfaroonline.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 14 ottobre 2025 – “La realizzazione del progetto di ampliamento dellaeroporto di Fiumicino e la redistribuzione delle rotte aeree previste dal nuovo assetto infrastrutturale rappresentano una grave minaccia per i residenti delle aree settentrionali del Comune, in particolare per Maccarese, Fregene e an Ar ova”. Lo dichiara il consigliere comunale Fabio Zorzi.  “Secondo il progetto, attualmente in discussione presso la IV Commissione consiliare di Fiumicino, – prosegue Zorzi – la pista 1, quella che oggi costeggia via di Coccia di Morto, verrà accorciata di circa 800 metri, mentre accanto alla pista 3, che costeggia via della Muratella a Maccarese, verrà costruita la nuova pista 4. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ampliamento Dell8217aeroporto Fiumicino Zorzi