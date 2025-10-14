Amoruso in difesa di Tudor | È un vincente! Alcune critiche sono esagerate merita un credito maggiore da parte di tutti Sulla gestione degli attaccanti dico…
Amoruso, ex attaccante della Juve, ha parlato così di Igor Tudor e dell’attacco bianconero. Queste le sue dichiarazioni. Intervistato da La Stampa, l’ex attaccante bianconero Nicola Amoruso ha parlato così di Igor Tudor. Le sue dichiarazioni sul momento vissuto alla Juventus e non solo. TUDOR – « Igor è un vincente, dice quello che ritiene sia giusto per difendere la squadra e tenere alto il morale del gruppo. Ma sono sicuro che il primo a non essere contento di tutti questi risultati sia proprio lui». COME STA VIVENDO TUDOR QUESTO MOMENTO – « Con la sicurezza di chi dà sempre tutto in ogni momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Il nuovo Bremer della Next Gen e il fedelissimo di Allegri: cosa cambia nella difesa Juve ora - facebook.com Vai su Facebook
Amoruso: 'Tudor merita più credito. Giusta la gestione degli attaccanti' - L'ex bianconero difende dalle critiche l'ex compagno di squadra, ora sulla panchina della Juventus. ilbianconero.com scrive
Juventus, tutti i problemi di Tudor: dall'assetto offensivo definitivo mancante alla difesa (che fa acqua) - Due pareggi consecutivi, una difesa in affanno e un reparto offensivo che contro il Verona ha mostrato tutti i suoi limiti, nonostante le scelte di Tudor abbiano coinvolto tutti i giocatori offensivi ... Scrive ilmessaggero.it