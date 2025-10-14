Amoroso | Milan-Fiorentina partita complicata per Pioli ma può rialzarsi

Con la sosta delle Nazionali ormai quasi giunta alla fine, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla Fiorentina: le parole di Amoroso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Amoroso: “Milan-Fiorentina partita complicata per Pioli ma può rialzarsi”

Altre letture consigliate

Amoroso: "#Udinese casa mia. #Milan? La squadra dei miei sogni. E su #Allegri dico ..." - X Vai su X

Alessandra Amoroso - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, Amoroso: "Contro il Milan non sarà facile, Pioli ha una bella gatta da pelare" - Il Milan si prepara alla delicata e importante sfida di San Siro contro la Fiorentina dell’ex rossonero Stefano Pioli. Come scrive milannews.it

Amoroso su Fiorentina e Pisa: "Pioli può pagare per tutti. Nzola? Dimostri quanto vale" - L'ex centrocampista di Fiorentina, Pisa e Bologna ed oggi allenatore (del Viareggio), Christian Amoroso, ha rilasciato una intervista a TuttoMercatoWeb. Secondo tuttomercatoweb.com

Milan-Fiorentina, i dubbi di Allegri: attacco in bilico tra rientri last minute e gerarchie da riscrivere - Manca ancora la sfida dell’Italia, stasera a Udine contro Israele, poche altre partite prima della fine e ... milannews.it scrive