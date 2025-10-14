Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno apre la stagione del Teatro dei Riuniti di Umbertide

Sarà la Compagnia Teatro della Fama di Gubbio ad aprire ufficialmente la stagione teatrale 20252026 del Teatro dei Riuniti di Umbertide, con uno spettacolo che ha già conquistato pubblico e critica in tutta la regione.Giovedì 16 ottobre, alle ore 21.15, andrà in scena “Amleto nel bel mezzo di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

