Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno apre la stagione del Teatro dei Riuniti di Umbertide
Sarà la Compagnia Teatro della Fama di Gubbio ad aprire ufficialmente la stagione teatrale 20252026 del Teatro dei Riuniti di Umbertide, con uno spettacolo che ha già conquistato pubblico e critica in tutta la regione.Giovedì 16 ottobre, alle ore 21.15, andrà in scena “Amleto nel bel mezzo di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ieri sera abbiamo festeggiato don Amleto, che tra qualche giorno lascerà le nostre comunità per tornare nella sua diocesi in Puglia. È stato un momento semplice e intenso, fatto di affetto, riconoscenza e preghiera per il cammino che insieme abbiamo condivis - facebook.com Vai su Facebook
"Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno" apre la stagione del Teatro dei Riuniti di Umbertide - 15, andrà in scena “Amleto nel bel mezzo di un gelido inverno”, un’opera intensa e coinvolgente tratta da William Shakespeare e Kenneth Branagh, per la regia di ... Da perugiatoday.it