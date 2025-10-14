Amici Valentina Pesaresi | Ecco Chi E’ La Cantante!

La nuova promessa del canto si chiama Valentina Pesaresi: scopri chi è la ragazza dallo stile inconfondibile che ha conquistato la scuola di Amici 25. La scuola di Amici 25 ha riaperto le sue porte e, come ogni anno, l’attesa è stata ripagata da un’esplosione di emozioni, talento e volti pronti a farsi conoscere. Tra questi, spicca con forza una ragazza dai capelli verdi e lo sguardo determinato: Valentina Pesaresi, nuova allieva della squadra di canto, ha già attirato su di sé tutta l’attenzione. La sua prima esibizione, sulle note di “The Climb” di Miley Cyrus, ha fatto vibrare l’auditorium e accendere il pubblico da casa. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Amici, Valentina Pesaresi: Ecco Chi E’ La Cantante!

News recenti che potrebbero piacerti

Valentina conquista il nostro Golden Buzz della nuova puntata di Amici con una versione intensa e personale di “Brividi” di Mahmood e Blanco. ? Vi è piaciuta la sua esibizione? #Valentina #Amici #Brividi #Mahmood #Blanco #AllMusicItalia #TalentShow - facebook.com Vai su Facebook

Valentina per questa gara cover porta in scena le emozioni di "Brividi"! La sua interpretazione conquisterà una posizione alta? #Amici25 - X Vai su X

Amici 2025, cosa significa il codice inciso sull’orecchino di Valentina Pesaresi - Valentina Pesaresi è tra le cantanti in gara ad Amici 2025 e fin dalla prima puntata si è distinta per il suo look appariscente e sopra le righe ... Da fanpage.it

Chi sono Valentina Pesaresi e Penelope Maria Massa, cantanti Amici 25/ Subito esibizione wow con Miley Cyrus - Tra le nuove concorrenti di Amici 25 ci sono Valentina Pesaresi e Penelope Maria Massa: chi sono le due cantanti emergenti scelte dai ... ilsussidiario.net scrive

Chi è Valentina Pesaresi di Amici 25: “Amo i Pink Floyd e le canzoni Disney”/ Lo stile rock e la sua band - Chi è Valentina Pesaresi di Amici 25: dal lavoro in un negozio di make- Segnala ilsussidiario.net