' Amici della Musica' di San Severo due appuntamenti dedicati alla lirica
Doppio appuntamento, sabato 18 e domenica 19 ottobre, con l’associazione ‘Amici della Musica’ di San Severo che dedicherà due serate alla grande lirica con un omaggio alla figura di Maria Callas e a Giacomo Puccini. Entrambi gli eventi si terranno all’auditorium Sacra Famiglia.Il recital lirico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
