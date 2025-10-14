Amici 25 Emanuel Lo commenta il ritorno di Veronica Peparini e poi svela | La vera sfida sarà quella di

L'amato coreografo e professore Emanuel Lo commenta la sua nuova partecipazione ad Amici 25, lasciandosi andare a delle confessioni sulla collega Veronica Peparini e sulla conduttrice Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, Emanuel Lo commenta il ritorno di Veronica Peparini e poi svela: "La vera sfida sarà quella di..."

Amici 25, Emanuel Lo: “Ecco cosa mi aspetto dai nuovi allievi e cosa ho già capito di loro” - Per prima cosa, l’insegnante di danza ha raccontato ciò che si aspetta dai nuovi allievi: ... Lo riporta isaechia.it

