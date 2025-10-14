Amici 25 chi è Opi | vero nome età fidanzata e social

Nel cast di Amici 25 si è già messo in luce Opi. Il giovane artista che ha conquistato pubblico e insegnanti con il suo stile pop-punk. Oggi è uno degli allievi più seguiti e apprezzati del team di Anna Pettinelli, che ha voluto fortemente dargli un posto nella Scuola più famosa d’Italia. Scopriamo insieme il suo vero nome, quanti anni ha e tutto quello che abbiamo scoperto sulla sua biografia. Chi è Opi di Amici 25: vero nome, età e origini. Opi è il nome d’arte di Simone Opini, nato a Bergamo nel 2000. Cresciuto in una famiglia legata alla musica, ha sviluppato sin da piccolo una forte passione per il canto e per la scrittura dei testi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

