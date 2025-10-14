Amici 25 caos in casetta | Penelope e Michelle si scagliano contro Flavia VIDEO

Tensione alle stelle nella casetta di Amici 25: la cantante Flavia finisce nel mirino delle sue colleghe Penelope e Michelle, provocando la reazione anche di Tommaso e Riccardo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Amici 25, caos in casetta: Penelope e Michelle si scagliano contro Flavia (VIDEO)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Sono arrivati alle mani" Caos dietro le quinte di Amici, scoppia la rissa tra due allievi: il retroscena choc >> https://buff.ly/BxHGEnc - facebook.com Vai su Facebook

Amici 25, caos post puntata: Rudy Zerbi minaccia un cantante e TrigNo innamorato di un'ex allieva - Una puntata piena di tensione quella del daytime di oggi: dagli aggiornamenti su Trigno e Chiara Bacci, alle critiche esplose su Opi e le accuse di Zerbi in casetta. Secondo libero.it

Rudy Zerbi choc ad Amici 25: “Chiederò che Opi e Frasa vengano eliminati”/ Gelo in casetta: la loro reazione - Rudy Zerbi spiazza gli allievi di Amici 25: il collegamento in casetta in cui propone l'eliminazione di Opi e Frasa, le durissime parole ... Segnala ilsussidiario.net

Amici 25, lo sfogo di Opi e la proposta inaspettata di Rudy Zerbi: "Appena sarà possibile chiederò la vostra eliminazione" - Opi non accetta le critiche ricevute da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 25: duro confronto in studio tra l'allievo e i professori della scuola. Riporta msn.com