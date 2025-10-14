Amianto trovato nel cantiere della corsia preferenziale delle linee 90 e 91

Durante i lavori per la costruzione della corsia preferenziale delle linee 90 e 91 è stata rilevata la presenza di amianto. Nello specifico, la sostanza è stata trovata nelle scorse settimane nell'area di piazzale Zavattari-Stuparich. L'amianto è stato rinvenuto “in frammenti compatti non. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

