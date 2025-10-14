American Airlines accoglie Google Wallet | addio agli screenshot delle carte d’imbarco
Con qualche ritardo, ora anche i viaggiatori di American Airlines possono usare Google Wallet per la propria carta di imbarco. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
