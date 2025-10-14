American Airlines accoglie Google Wallet | addio agli screenshot delle carte d’imbarco

Tuttoandroid.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con qualche ritardo, ora anche i viaggiatori di American Airlines possono usare Google Wallet per la propria carta di imbarco. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

american airlines accoglie google wallet addio agli screenshot delle carte d8217imbarco

© Tuttoandroid.net - American Airlines accoglie Google Wallet: addio agli screenshot delle carte d’imbarco

Scopri altri approfondimenti

American Airlines accoglie con favore l’approvazione provvisoria per avviare un servizio diretto da New York a Tokyo - American Airlines accoglie con favore l’approvazione provvisoria dell’United States Department of Transportation (DOT) per iniziare il servizio diretto tra New York (JFK) e Tokyo Haneda Airport (HND). Come scrive md80.it

Cerca Video su questo argomento: American Airlines Accoglie Google