Ambrogino d’Oro alla Global Sumud Flotilla Bernardini De Pace a Sala | Se accade restituisco il mio

Da un lato la Lega, che per l’Ambrogino d’Oro, la civica benemerenza del Comune di Milano, candida il presidente Donald Trump, facendone anche una questione di “dividendi” per le casse comunali. Dall’altro la precedente proposta di dare il premio alla Global Sumud Flotilla di due consiglieri di maggioranza, la capogruppo dem Beatrice Uguccioni e il verde Carlo Monguzzi, che ieri in Consiglio si è visto bocciare la parte dell’ordine del giorno che voleva cancellare il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, con seguito di proteste dentro e fuori dall’aula, manifestazioni e cariche della polizia. A mettere il dito nella piaga dell’assegnazione dell’Ambrogino è arrivato anche l’appello al sindaco Giuseppe Sala della nota avvocata matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace, già premiata con la benemerenza nel 2015 e pronta a restituirla se l’onorificenza destinata ai cittadini che hanno dato lustro alla città fosse consegnata alla Flotilla, che “ha messo in scena una provocazione politica, con finalità simboliche e mediatiche, ai limiti della legalità internazionale”, ha scritto nella lettera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it