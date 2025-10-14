Ambrogino alla Flotilla Bernardini De Pace scrive al sindaco Sala
« Se premierà la Flotilla, restituirò il mio Ambrogino d’Oro che ho ricevuto con orgoglio anni fa». A parlare, in una lettera indirizzata al sindaco di Milano Giuseppe Sala, è Annamaria Bernardini De Pace, che ha espresso «sconcerto e ferma indignazione» per «l’indecorosa candidatura» della Global Sumud Flotilla alla prossima edizione dell’onorificenza milanese. Un’iniziativa, promossa dal Partito democratico e da Verdi-Sinistra, che l’avvocata giudica «gravemente inopportuna e profondamente offensiva per il significato che il riconoscimento dovrebbe conservare», ossia «premiare chi, con impegno autentico, ha onorato la città di Milano». 🔗 Leggi su Lettera43.it
