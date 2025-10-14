Ambrogini caso Flotilla L’avvocata Bernardini de Pace | se la premiano restituisco la mia onorificenza

Milano, 14 ottobre 2025 – La guerra e la pace nella Striscia di Gaza scuotono le candidature per gli Ambrogini d’oro edizione 2025. Il consigliere comunale dei Riformisti (e aderente ad Azione) Daniele Nahum, esponente della comunità ebraica milanese, ieri ha proposto per la Civica benemerenza Enrico Mentana, direttore del telegiornale di La7: “Enrico Mentana non è solo un volto noto, è il simbolo di un giornalismo che non si ferma mai. Con la sua capacità di analizzare la complessità degli eventi in tempo reale, ha saputo creare un legame unico con il pubblico”. Nahum, nella motivazione ufficiale, sottolinea soprattutto le capacità professionali del giornalista milanese che ha frequentato il liceo classico Manzoni, ma l’impressione è che il consigliere comunale abbia apprezzato anche la posizione di Mentana nella guerra tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

