Ambra Angiolini la figlia Jolanda Renga ricattata | Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata
Negli ultimi giorni il nome di Jolanda Renga è finito al centro di un vortice mediatico che ha poco a che fare con il gossip e molto con la crudeltà di certi fenomeni ancora tristemente attuali. La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, da sempre riservata e lontana dalle logiche del mondo dello spettacolo, è stata vittima di un episodio di minaccia per presunto revenge porn ai suoi danni: tutto è partito da un inquietante messaggio anonimo che le sarebbe arrivato minacciandola che, se sua mamma non avesse pagato una determinata somma di denaro, alcune sue foto intime sarebbero state diffuse online senza il suo consenso. 🔗 Leggi su Dilei.it
