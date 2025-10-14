Ambra Angiolini la figlia Jolanda Renga ricattata | Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata

Dilei.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni il nome di Jolanda Renga è finito al centro di un vortice mediatico che ha poco a che fare con il gossip e molto con la crudeltà di certi fenomeni ancora tristemente attuali. La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, da sempre riservata e lontana dalle logiche del mondo dello spettacolo, è stata vittima di un episodio di minaccia per presunto revenge porn ai suoi danni: tutto è partito da un inquietante messaggio anonimo che le sarebbe arrivato minacciandola che, se sua mamma non avesse pagato una determinata somma di denaro, alcune sue foto intime sarebbero state diffuse online senza il suo consenso. 🔗 Leggi su Dilei.it

ambra angiolini la figlia jolanda renga ricattata nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata

© Dilei.it - Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga ricattata: “Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata”

Altre letture consigliate

ambra angiolini figlia jolandaJolanda Renga, Francesco és Ambra Angiolini lánya, így fenyegetozött: „Közzéteszem a meztelen fotóidat, hacsak nem kapok 10 000 eurót az édesanyádtól.” - La 21enne ha raccontato sui social di essere stata minacciata: “ pubblicherò a mezzanotte le foto ... Secondo notizie.it

ambra angiolini figlia jolandaJolanda Renga, la figlia di Francesco e Ambra Angiolini minacciata: "Pubblicherò le foto di te nuda se non avrò 10mila euro da tua madre" - Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è stata minacciata. Riporta notizie.it

ambra angiolini figlia jolanda“Pubblicherò le foto se…”: Ambra Angiolini, minacce inquietanti contro la figlia - La figlia di Ambra e Francesco Renga denuncia tutto: "Mi devi 10mila dollari". Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Ambra Angiolini Figlia Jolanda