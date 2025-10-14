Amadeus rilasciato il trailer della serie Sky con Paul Bettany

Mozart, interpretato da Will Sharpe, e Salieri, interpretato da Paul Bettany, si sfidano nel primo teaser della nuova serie limitata di SkyAmadeus”, che racconta la famosa rivalità musicale. Basata sull’opera teatrale di Peter Shaffer e adattata da Joe Barton, la rivisitazione in cinque parti, che debutterà su Sky e sul servizio di streaming Now a dicembre, esplora l’ascesa e la caduta di uno dei compositori più celebri della storia. “ Quando il venticinquenne Amadeus arriva nella vivace Vienna del XVIII secolo, non più un bambino prodigio e desideroso di libertà creativa, il suo mondo si scontra con due figure fondamentali: la sua futura moglie, Constanze Weber, fieramente leale, e il compositore di corte, Antonio Salieri, profondamente religioso “, si legge nella descrizione ufficiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

