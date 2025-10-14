Amadeus | il trailer della serie evento Sky Original

Genio, rivalità, vendetta: svelato il teaser trailer della nuova serie Sky Original AMADEUS, con Will Sharpe ( Too Much, The White Lotus ) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany ( WandaVision, A Very British Scandal ) in quelli dell’invidioso compositore di corte Antonio Salieri, e Gabrielle Creevey ( In My Skin, The Pact ) nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart. La serie sarà da dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Basata sull’acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, audacemente adattata da Joe Barton ( Black Doves, GiriHaji, Progetto Lazarus ), questa spettacolare rivisitazione in cinque episodi esplora l’ascesa fulminea e la leggendaria caduta di uno dei compositori più iconici del XVIII secolo: il virtuoso, la rockstar, Wolfgang “Amadeus” Mozart. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

La frecciata (inaspettata) di Amadeus. Il video - facebook.com Vai su Facebook

Amadeus: Il teaser trailer della serie che fa rivivere la rivalità tra Mozart e Salieri - Will Sharpe e Paul Bettany sono Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri nella nuova serie in arrivo a dicembre su Sky e in streaming su NOW: il teaser trailer di Amadeus. Si legge su comingsoon.it

Amadeus, da dicembre la serie con Will Sharpe e Paul Bettany su Sky e NOW: il teaser - Genio, rivalità, vendetta: svelato il teaser trailer della nuova serie Sky Original Amadeus, con Will Sharpe (Too Much, The White Lotus) nei panni del ... Segnala ciakmagazine.it

Amadeus: il genio della musica suscita invidia e ammirazione nel teaser della serie Sky - Arriverà a dicembre, sugli schermi di Sky e in streaming su NOW, la nuova serie con star Will Sharpe nel ruolo di Wolfgang Amadeus Mozart. Lo riporta movieplayer.it