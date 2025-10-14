Amadeus | Il teaser trailer della serie che fa rivivere la rivalità tra Mozart e Salieri

Comingsoon.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Will Sharpe e Paul Bettany sono Wolfgang "Amadeus" Mozart e Antonio Salieri nella nuova serie in arrivo a dicembre su Sky e in streaming su NOW: il teaser trailer di Amadeus. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

