Amadeus | il genio della musica suscita invidia e ammirazione nel teaser della serie Sky

Arriverà a dicembre, sugli schermi di Sky e in streaming su NOW, la nuova serie con star Will Sharpe nel ruolo di Wolfgang Amadeus Mozart. Arriverà a dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la nuova serie Sky Original intitolata Amadeus, di cui è stato condiviso online il teaser trailer. Il progetto ha come star Will Sharpe (Too Much, The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang "Amadeus" Mozart, Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) in quelli dell'invidioso compositore di corte Antonio Salieri, e Gabrielle Creevey (In My Skin, The Pact) nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amadeus: il genio della musica suscita invidia e ammirazione nel teaser della serie Sky

