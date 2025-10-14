Alzati fatti vedere Donald Trump chi è la potente donna dietro l’accordo di pace su Gaza

Con il suo look da popstar, gli occhiali tondi e la lunga chioma bianca che le incornicia il volto, Miriam Adelson è rimasta in silenzio ad ascoltare il discorso di Donald Trump alla Knesset, applaudendo con compostezza. Sembrava invisibile, una spettatrice tra tante, finché l’ex presidente americano non l’ha “stanata”, chiamandola per nome e indicandola tra le risate dei presenti. “Guardatela là, se ne sta seduta tranquilla e innocente. Ma ha sessanta miliardi in banca. Sessanta miliardi”, ha scherzato Trump, rivolgendosi all’Aula. Poi ha aggiunto: “La metterò nei guai con questa storia, ma una volta le ho chiesto: allora Miriam, so che ami Israele. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

