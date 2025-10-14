’Altrove o altre volte’ in mostra Quattro artisti uniti dall’iperstile

Quattro artisti di generazioni e percorsi pressoché diversi e che, in apparenza, non hanno molto in comune. A riunirli in una mostra ci ha pensato Alberto Zanchetta, curatore della collettiva intitolata Altrove o altre volte appena aperta alla Otto Gallery. Fino al 20 dicembre, in via d’Azeglio 55 sono esposte opere di Lucio Pozzi, Sean Shanahan, Luca Pancrazzi e Andrea Facco. "Ogni ambiente – afferma Zanchetta – ha una sua identità: nella prima sala, ad esempio, Pozzi presenta un’opera figurativa; nella seconda, una composizione più geometrica e nella terza una variazione ulteriore. Mi interessava mostrare come un artista possa muoversi con libertà tra soggetti e tecniche differenti, senza essere costretto ad un solo linguaggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

