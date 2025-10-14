Altro che streaming Rhino rilancia le bobine di nastro magnetico
L’ultima trovata vintage sono le registrazioni su bobina di nastro magnetico, perfettamente identiche ai master originali ma dal prezzo inavvicinabile; per non dire dei riproduttori necessari. 🔗 Leggi su Dday.it
