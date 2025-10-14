Altre novità in vista per gli aggiornamenti di stato di WhatsApp

Tuttoandroid.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.30.2 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

altre novit224 in vista per gli aggiornamenti di stato di whatsapp

© Tuttoandroid.net - Altre novità in vista per gli aggiornamenti di stato di WhatsApp

Altre letture consigliate

WhatsApp cambia pure gli aggiornamenti di stato: di cosa si tratta - Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per mettere presto a disposizione degli utenti una funzione che consenta di gestire in modo autonomo e personalizzato le notifiche di aggiornamento di stato ... Lo riporta ilgiornale.it

WhatsApp introduce i layout fotografici per gli aggiornamenti di stato come quelli di Instagram anche su iOS - WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità per gli stati su iOS: la possibilità di creare e condividere layout fotografici personalizzati, come già disponibile su Android. Da multiplayer.it

Novità su WhatsApp per Android: condividere e inoltrare gli aggiornamenti di stato è ora possibile nella nuova beta - WhatsApp sta introducendo la possibilità di ricondividere gli aggiornamenti di stato, garantendo agli utenti maggiore controllo sulla visibilità dei propri contenuti. Segnala multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Novit224 Vista Aggiornamenti Stato