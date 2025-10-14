Altre novità in vista per gli aggiornamenti di stato di WhatsApp

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: si tratta della versione 2.25.30.2

WhatsApp cambia pure gli aggiornamenti di stato: di cosa si tratta - Il team di sviluppo di WhatsApp è al lavoro per mettere presto a disposizione degli utenti una funzione che consenta di gestire in modo autonomo e personalizzato le notifiche di aggiornamento di stato

WhatsApp introduce i layout fotografici per gli aggiornamenti di stato come quelli di Instagram anche su iOS - WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità per gli stati su iOS: la possibilità di creare e condividere layout fotografici personalizzati, come già disponibile su Android.

Novità su WhatsApp per Android: condividere e inoltrare gli aggiornamenti di stato è ora possibile nella nuova beta - WhatsApp sta introducendo la possibilità di ricondividere gli aggiornamenti di stato, garantendo agli utenti maggiore controllo sulla visibilità dei propri contenuti.