Alto Adige una donna di Bressanone muore durante un’escursione in montagna

14 ott 2025

Aveva 42 anni e stava percorrendo un sentiero nella zona di Valles. È scivolata precipitando per 100 metri. 🔗 Leggi su Repubblica.it

