La stagione del ciclismo su strada sta ormai per volgere al termine ed in programma ci sono ancora poche gare. Tra queste anche il Giro del Veneto, arrivato alla sua ottantottesima edizione. Una corsa che vede una startlist di alto livello, dove ovviamente spicca la presenza di Isaac Del Toro, grandissimo favorito della vigilia dopo aver vinto tantissimo negli ultimi due mesi. In casa Italia si spera nel guizzo di Christian Scaroni o Simone Velasco, mentre tra gli altri favoriti ci sono sicuramente lo svizzero Marc Hirschi, il francese Romain Gregoire e il belga Tim Wellens, altro uomo di punta della UAE Team Emirates. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Altimetria Giro del Veneto 2025: la salita di Cima Torricelle da ripetere cinque volte